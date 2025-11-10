Allarme Yildiz, affare a metà prezzo: ecco quanto incassa la Juve

Il numero 10 bianconero potrebbe andare via in estate: cifre e dettagli del trasferimento, Spalletti e i tifosi tremano

In un periodo decisamente complicato e in cui la Juventus fatica a tornare ai fasti di un tempo, uno dei pochi giocatori di talento superiore è certamente Kenan Yildiz. Che i bianconeri vorrebbero assolutamente trattenere, ed è ovvio, ma il club deve guardarsi dalle manovre dei grandi club. Il Real Madrid potrebbe portarselo via per 100 milioni di euro.

Se davvero i ‘Blancos’ mettessero sul piatto una cifra simile, per la Juventus attuale sarebbe impossibile dire di no. E a quanto pare a Madrid hanno già un piano per realizzare i loro propositi. Da tempo si parla infatti dell’addio di Vinicius, per il quale sono stati effettuati diversi sondaggi da parte specialmente dei club arabi.

Con l’incasso derivato dalla partenza del brasiliano, per il quale il Real conta di ricevere circa 200 milioni di euro, a quel punto sarebbe ovvio investirne subito la metà per andare a caccia di un giocatore che possa prenderne il posto. E la sensazione è che Yildiz abbia davvero le stimmate del top player di riferimento per i prossimi anni.