Juventus-Pafos 2-0: la decidono McKennie e David, il tabellino

Juventus-Pafos termina col risultato finale di 2-0, la partita viene decisa dai gol di Weston McKennie e Jonathan David. Il tabellino e tutte le informazioni.

Il match permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire a nove punti in classifica e di mettere un mattoncino verso la qualificazione ai playoff.

Il match inizia con un primo tempo horror per i bianconeri che non solo non riescono a sbloccarla, ma diverse volte rischiano di prendere gol dal Pafos che colpisce anche un palo. Male Zhegrova che parte titolare, al suo posto entra nella ripresa Chico Conceicao che regala dinamismo alla squadra e imprime velocità.

Spalletti tira fuori il carattere e toglie Locatelli per mettere Openda, giocando. con il 4-2-3-1. La partita la sblocca McKennie con un bel tiro da dentro l’area di rigore. Il raddoppio lo sigla Jonathan David che nel primo tempo aveva sbagliato una rete clamorosa, ma che ritrova gol e anche un bell’abbraccio di Spalletti al cambio.

Juventus-Pafos, il tabellino

Ecco il tabellino di Juventus-Pafos:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Miretti (29’st Thuram), Locatelli (15’st Openda), Cambiaso; Zhegrova (1’st Conceicao), Yildiz (39’st Cabal); David (29’st Adzic). In panchina: Perin, Scaglia, Bremer, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. Allenatore: Spalletti.

PAFOS (3-4-2-1): Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar (33’st Pileas); Bruno, Sunjic, Pepe, Orsic (33’st Jajà); Correja (44’st Langa), Dragomir (33’st Bassouamina); Anderson Silva (17’st Quina). In panchina: Gorter, Petrou, Dimata. Allenatore: Carcedo.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)

RETI: 22’st McKennie, 28’st David.