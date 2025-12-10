Juventus-Pafos i convocati: tornano Rugani e Bremer

di

Sono stato resi noti i convocati di Juventus-Pafos gara che si gioca stasera alle 21 per la sesta giornata di Serie A. Tornano Gleison Bremer e Daniele Rugani.

I bianconeri di nuovo in campo dopo il ko contro il Napoli di domenica sera.

bremer in allenamento
Juventus-Pafos i convocati: tornano Rugani e Bremer (ANSA) JuveLive.it

Ecco i convocati:

1 Perin

3 Bremer

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

40 Rouhi

42 Scaglia

Se vuoi sapere le probabili formazioni clicca qui.

Gestione cookie