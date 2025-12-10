Juventus-Pafos i convocati: tornano Rugani e Bremer

Sono stato resi noti i convocati di Juventus-Pafos gara che si gioca stasera alle 21 per la sesta giornata di Serie A. Tornano Gleison Bremer e Daniele Rugani.
I bianconeri di nuovo in campo dopo il ko contro il Napoli di domenica sera.
Ecco i convocati:
1 Perin
3 Bremer
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
40 Rouhi
42 Scaglia
