Bologna-Juventus probabili formazioni: infortunati, squalificati e assenti per scelta tecnica

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus ci anticipano qualcosa della gara di domani tra due squadre alla ricerca dei tre punti.

Siamo di fronte sicuramente a un match che merita attenzione e che metterà in campo due delle pretendenti alla zona Champions League.

orsolini protesta tra cambiaso e savona
Bologna-Juventus probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Juventus:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Cambiaghi, Odgaard, Orsolini; Castro. Allenatore: Italiano.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

Bologna-Juventus probabili formazioni, gli schieramenti

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus ci parlano di una sfida a distanza tra il 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano e il 3-4-2-1 di Luciano Spalletti. Due formazioni un po’ in difficoltà per le tante assenze con diversi calciatori importanti rimasti fuori.

Thuram prova il tiro da fuori
Bologna-Juventus probabili formazioni, gli schieramenti

Si parte dai felsinei che schierano in porta Ravaglia con davanti una linea a quattro formata da Holm, Heggem, Lucumi e Juan Miranda. Davanti alla difesa troviamo due centrocampisti fisici come Ferguson e Moro mentre i tre interpreti davanti all’unica punta Dallinga saranno Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. 

Dall’altra parte invece si torna a tre dietro con i soliti Kalulu, Kelly e Koopmeiners davanti a Di Gregorio. Centrocampo a quattro con ancora una volta McKennie e Cambiaso sulle fasce e al centro il filtro di Locatelli e Thuram. Davanti dietro a David agiscono in rapidità Conceicao e Yildiz con Zhegrova che si accomoda in panchina nuovamente. Ne ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Assenti eccellenti ed esclusi a sorpresa e non

Sono diversi gli assenti eccellenti da una parte e dall’altra. Il Bologna deve fare a meno dell’estremo difensore Skorupski, ma anche di due elementi importanti in difesa come Vitik e Casale. Out anche uno dei calciatori più importanti della squadra, capitano del club, cioè Remo Freuler che è un perno del successo della squadra di Italiano.

Dall’altra parte non ci sarà ancora Gleison Bremer che è recuperato e parte dalla panchina, ma nonostante questo non è ancora in grado di giocare. Mancherà ancora Federico Gatti e pure Daniele Rugani che sarà in panchina ma non avrà forza per giocare che uno scampolo.

Tra gli esclusi eccellenti c’è ancora una volta Joao Mario, vero e proprio oggetto misterioso della squadra di Spalletti, ma out rimarrà anche Lois Openda superato senza giri di parole da David. Dall’altra parte out a sorpresa a centrocampo Pobega, mentre dietro non vedremo Zortea a cui Italiano preferisce Holm. Assenze anche davanti con Dallinga preferito a Immobile e Rowe con Bernardeschi pronti ad accomodarsi in panchina.

