Bologna-Juventus probabili formazioni: infortunati, squalificati e assenti per scelta tecnica

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus ci anticipano qualcosa della gara di domani tra due squadre alla ricerca dei tre punti.

Siamo di fronte sicuramente a un match che merita attenzione e che metterà in campo due delle pretendenti alla zona Champions League.

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Juventus:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Cambiaghi, Odgaard, Orsolini; Castro. Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

Bologna-Juventus probabili formazioni, gli schieramenti

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus ci parlano di una sfida a distanza tra il 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano e il 3-4-2-1 di Luciano Spalletti. Due formazioni un po’ in difficoltà per le tante assenze con diversi calciatori importanti rimasti fuori.

Si parte dai felsinei che schierano in porta Ravaglia con davanti una linea a quattro formata da Holm, Heggem, Lucumi e Juan Miranda. Davanti alla difesa troviamo due centrocampisti fisici come Ferguson e Moro mentre i tre interpreti davanti all’unica punta Dallinga saranno Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.

Dall’altra parte invece si torna a tre dietro con i soliti Kalulu, Kelly e Koopmeiners davanti a Di Gregorio. Centrocampo a quattro con ancora una volta McKennie e Cambiaso sulle fasce e al centro il filtro di Locatelli e Thuram. Davanti dietro a David agiscono in rapidità Conceicao e Yildiz con Zhegrova che si accomoda in panchina nuovamente. Ne ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Assenti eccellenti ed esclusi a sorpresa e non

Sono diversi gli assenti eccellenti da una parte e dall’altra. Il Bologna deve fare a meno dell’estremo difensore Skorupski, ma anche di due elementi importanti in difesa come Vitik e Casale. Out anche uno dei calciatori più importanti della squadra, capitano del club, cioè Remo Freuler che è un perno del successo della squadra di Italiano.

Dall’altra parte non ci sarà ancora Gleison Bremer che è recuperato e parte dalla panchina, ma nonostante questo non è ancora in grado di giocare. Mancherà ancora Federico Gatti e pure Daniele Rugani che sarà in panchina ma non avrà forza per giocare che uno scampolo.

Tra gli esclusi eccellenti c’è ancora una volta Joao Mario, vero e proprio oggetto misterioso della squadra di Spalletti, ma out rimarrà anche Lois Openda superato senza giri di parole da David. Dall’altra parte out a sorpresa a centrocampo Pobega, mentre dietro non vedremo Zortea a cui Italiano preferisce Holm. Assenze anche davanti con Dallinga preferito a Immobile e Rowe con Bernardeschi pronti ad accomodarsi in panchina.