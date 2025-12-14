Bologna-Juventus 0-1, la decide Cabal: capolavoro di Spalletti

Bologna-Juventus termina col risultato di 0-1 decida da una rete di Juan Cabal, per Luciano Spalletti questo è il primo vero e proprio capolavoro da quando è arrivato in bianconero.

Gara decisamente positiva per i bianconeri che battono una delle squadre più in forma di tutto il campionato italiano.

Nel primo tempo i bianconeri giocano ad altissimo ritmo, dimostrando di essere in serata e applicando, forse per la prima volta, i dettami del calcio di Luciano Spalletti. Non riescono a trovare il gol, anzi uno lo fanno ma viene giustamente annullato per fuorigioco di McKennie.

Nella ripresa la decide Cabal con un colpo di testa su palla vellutata messa dentro da Yildiz. Molto bene Openda che entra in campo col ritmo giusto, su di lui il fallo che porta al rosso di Heggem e che mette fine alla contesa.