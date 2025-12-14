Bologna-Juventus probabili formazioni: come seguirla in diretta streaming e tv, arbitro e ultime dai campi

Si torna in campo per Bologna-Juventus con le probabili formazioni, come seguire la partita in diretta streaming e tv. L’arbitro, le ultime dai campi e tutto quello che c’è da sapere.

Grande attesa per una gara importante coi bianconeri che devono provare a vincere per cambiare la loro stagione.

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Juventus:

BOLOGNA: 4-2-3-1 13 Ravaglia, 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumi, 33 Miranda; 6 Moro, 19 Ferguson, 7 Orsolini, 21 Odgaard, 28 Cambiaghi; 24 Dallinga. Panchina: 82 Franceschelli;, 25 Pessina, 20 Zortea, 29 De Silvestri, 22 Lykogiannis, 75 Markovic, 4 Pobega, 77 Sulemana, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 80 Fabbian, 30 Dominguez, 9 Castro, 17 Immobile. Allenatore: Vincenzo Italiano

JUVENTUS: 3-4-1–2 16 Di Gregorio; 15 Kalulu, 6 Kelly, 8 Koopmeiners; 22 McKennie, 5 Locatelli, 19 Thuram, 27 Cambiaso; 7 Conceicao; 10 Yildiz, 30 David. ?Panchina: 1 Perin, 42 Scaglia, 44 Pedro Felipe, 3 Bremer, 24 Rugani, 32 Cabal, 40 Rouhi, 25 Joao Mario, 18 Kostic, 21 Miretti, 17 Adzic, 11 Zhegrova, 20 Openda. Allenatore: Luciano Spalletti.

Il Bologna deve fare a meno di Vitik, Casale, Skorupski e Freuler. Si schiererà in campo comunque con il solito 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano, Ravaglia in porta, difesa a 4 formata da Holm, Heggem, Lucumi, Miranda e Miranda. A centrocampo i due perni saranno Moro e Ferguson, mentre dietro all’unica punta Dallinga dovrebbero agire Orsolini, Odgaard e Cambiaghi con quest’ultimo favorito sul Castro per un posto da titolare.

Nella Juventus invece ancora in panchina sia Bremer che Rugani che non sono ancora pronti ma comunque sono aggregati al gruppo, ovviamente infortunati sia Gatti che Vlahovic. La squadra dovrebbe tornare comunque a giocare col 3-4-1-2 con Di Gregorio in porta, difesa a 3 formata da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. E centrocampo sulle fasce McKennie con un solito rolo da tuttocampista e Cambiaso in mezzo a Locatelli e Thuram con Miretti che comunque insidia il posto al francese. Davanti David sarà l’unica punta ancora una volta preferita a Openda mentre dietro ci saranno Yildiz e Conceicao.

Come seguire Bologna-Juventus in diretta streaming e tv

Bologna-Juventus si può seguire in tv solo su Dazn, previo abbonamento, che concede anche la possibilità, tramite app, di seguire la partita in diretta streaming su device mobili come smartphone, tablet e pc.

Tutte le altre possibilità sono da considerarsi illegali e punibili per legge. Chi rispetta il calcio evita la pirateria.

Bologna-Juventus, arbitro Massa

L’arbitro di Bologna-Juventus sarà Massa, con assistenti Dei Giudici e Moro, quarto sarà Zufferli con Mariani al Var e Di Bello all’Avar.

Sicuramente si tratta di un arbitro di grande peso specifico per una partita molto importante.