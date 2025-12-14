Koopmeiners salta Juventus-Roma, ammonizione pesantissima per Spalletti

Teun Koopmeiners salterà la sfida di sabato prossimo a Juventus-Roma, un’ammonizione pesantissima per Luciano Spalletti e Bianconeri.

Il cartellino giallo per un fallo su una ripartenza del Bologna porta l’unico diffidato della partita a essere squalificato in vista del prossimo turno di campionato.

Chi l’avrebbe mai detto che i bianconeri avrebbero potuto rimpiangere Koopmeiners? La sua crescita esponenziale in questo periodo sta dimostrando che il ragazzo è tornato a essere un giocatore importante, anche se c’è chi lo vorrebbe rivedere a centrocampo.

Un giallo che cambia comunque i piani della squadra bianconera che contro la Roma potrebbe essere costretta a tornare alla linea difensiva a quattro considerando il fatto che Gleison Bremer e Daniele Rugani, seppur presenti in panchina, non sono ancora pronti per giocare titolari. Possibile dunque l’inserimento di Cabal come terzino sinistro e di Cambiaso a destra con Kelly e Kalulu centrale, a meno che non si voglia far giocare l’ex Verona come braccetto cosa che ha già fatto in passato.