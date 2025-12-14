Thuram per Frattes, trattativa inesistente: le ultime in ESCLUSIVA

Thuram per Frattesi, questa è l’ultima voce di calciomercato che riguarda la Juventus e l’Inter.

La trattativa nelle ultime ore ha acceso l’attenzione del pubblico, sembra che davvero le due società siano pronte a sedersi a tavolino per uno scambio a giugno, ma cosa è successo?

Secondo indiscrezioni raccolte in ESCLUSIVA dalla nostra redazione, pare che non ci sia veramente nulla di fondato, che il tutto sia inesistente. La Juventus si è interessata a Davide Frattesi, e l’Inter potrebbe anche chiedere Khephren Thuram, ma è impossibile che la Juve decida di cedere il calciatore consapevole della sua potenza fisica, della sua esplosività e anche di quello che potrebbe fare crescendo ancora.

Non si priverebbe mai di lui, al momento è totalmente fuori dal mercato, anche se non sembra tanto adatto al calcio che ha in mente Luciano Spalletti. In una Juventus ormai priva di talento e priva di calciatori davvero importanti, andare a cedere quelli più forti sembra una cosa che la società non abbia intenzione di fare, a meno di follie che potrebbero portare all’acquisto di diversi calciatori. Ecco, follie cosa si intende? Se arrivasse una squadra a proporre 120 milioni di euro per Kenan Yildiz, si potrebbe anche decidere di cedere il ragazzo. Ma non siamo davanti a questo tipo di proposte, e Thuram non si andrà per uno scambio con un calciatore che è un buon centrocampista, ma non è di sicuro un top player.

Come mai Thuram non rende?

L’anno scorso, nel disagio generale della Juventus, Khephren Thuram è sembrato una luce che dava speranza. Le sue percussioni palla al piede, la qualità nel tocco del pallone, la gestione degli inserimenti, i call, gli assist, la bravura a farsi trovare sempre pronta con uno stupido illuminato e il tifo bianconero. Quest’anno, però, tutto questo non si è visto praticamente mai. Il calciatore si è spento all’improvviso, ha avuto anche qualche problema fisico, e la sensazione è che con Spalletti le cose invece di migliorare siano peggiorate. È pur vero che Khephren Thuram non è quel calciatore che gioca a due tocchi come vorrebbe Spalletti.

È un giocatore che ha nella percussione il suo punto forte, che è una cosa che non piace particolarmente al tecnico di Certaldo. Nonostante questo, l’ex ct della Nazionale è un allenatore molto intelligente, molto preparato, che sa che quando ha a disposizione un calciatore di questo talento è importante lavorarci. Quindi ci sta lavorando e le cose possono andare solo che meglio. Prima parte di stagione molto complessa per Khephren, anche per un problema muscolare che non gli ha dato la possibilità di essere mai al 100% e anche magari di avere problemi durante gli allenamenti, cosa che non tutti sanno.