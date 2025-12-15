Bologna-Juventus, le pagelle di Fantozzi: Kelly straordinario, Openda finalmente

Le pagelle di Bologna-Juventus di Fantozzi raccontano una partita veramente gagliarda della squadra bianconera in grado di superare i felsinei col risultato finale di 1-0.

A decidere la partita è una rete nella ripresa di Juan Cabal, difensore dotato di forza fisica ed entrato in campo al posto di Andrea Cambiaso nella ripresa.

Ecco i voti:

Di Gregorio 6.5: non deve compiere grandi parate, ma da sicurezza alla difesa e quando serve si fa trovare pronto. Dopo un periodo non facile questa è una partita buona per crescere ancora;

Kalulu 7: gioca una partita davvero intelligente, chiude tutti gli spazi, non sbaglia mai una scelta e riesce ad annullare Cambiaghi. Prestazione intelligente anche nella gestione delle uscite offensive nonostante parta da braccetto. Bene, bene;

Kelly 8: duello rusticano con Dallinga, che stravince. Non lo fa muovere, se lo mangia. Gioca una partita sontuosa e sicuramente il ritorno di Bremer gli da ulteriore fiducia. Centrale di grandissimo peso fisico, i fischi dello scorso anno è riuscito a trasformarli in trascinanti applausi;

Koopmeiners 5: in difficoltà con Orsolini, nel primo tempo rischia di fare la frittata con Zortea che gli scappa alle spalle e colpisce la traversa. Forse è ora di tornare a giocare a centrocampo o magari di accomodarsi per un po’ in panchina. Intanto il giallo di oggi gli farà saltare la Roma sabato prossimo, il resto si vedrà; (76′ Bremer 6.5): entra alla fine ed è talmente tanta la gioia del pubblico bianconero che fa tremare il settore ospite al suo ingresso in campo. Concreto, preciso, messo su Castro gioca un finale di altissima attenzione;

McKennie 6.5: tutti lo vogliono cedere, alla fine rimane sempre lì. Bellissimo l’assist a David nel primo tempo, gol annullato per un suo fuorigioco. Duttile e intelligente corre più di tutti gli altri durante la partita. Splendida prestazione, davvero di qualità abbinata a quantità;

Locatelli 6.5: le critiche gli rimbalzano, la personalità è quella dei tempi migliori. Alza la testa e prova anche qualche lancio da regista vero, anche se questo continua a non essere il suo ruolo. Prestazione sontuosa e intelligente in entrambe le fasi;

Thuram 6.5: non si vedeva con questa quantità e qualità da diverso tempo, partita di assoluto livello come lo ricordavamo l’ano scorso e come speriamo di vederlo in futuro. Centrocampista che può fare la differenza, ma deve mantenere il livello;

Cambiaso 5: se smette di sentirsi Juan Sebastian Veron può tornare un terzino coi fiocchi, come l’ultimo anno di Allegri, metta da parte il fioretto e giochi palla semplice senza filosofeggiare. Anche oggi tanti tanti palloni sbagliati; (61′ Cabal 7): dietro non da molte garanzie, ma segna e la decide ha dunque ragione lui e non è la prima volta, chiedere all’Atalanta per informazioni. Può crescere e con un Cambiaso in evidente difficoltà può fare la differenza;

Conceicao 6.5: salta sempre l’uomo, crea superiorità, mette tanti palloni dentro. Meglio il primo tempo del secondo, deve migliorare le ultime palle, la scelta finale e il tiro. Se fa questo diventerà uno dei più forti perché il suo spunto ce l’hanno davvero in pochi in Serie A se non nessuno; (88′ Miretti sv)

Yildiz 7: da sinistra al centro fino a destra, gioca co una tranquillità davvero da grande campione, gli altri però fanno fatica a stargli dietro. Mette dentro tanti palloni che i compagni non sfruttano, a un certo punto da spettacolo con un numero a centrocampo. Decisivo con l’assist, in grande crescita ancora;

David 5: è anche sfortunato, perché segna un gol (anche se a porta vuota) che sarebbe stato utile per la morale, ma a inizio azione McKennie era in fuorigioco. Lui ci mette tutto per fare una figuraccia, nonostante i movimenti da punta vera sbaglia un paio di palle dentro davvero facili che potevano portare al gol, gara da dimenticare ancora una volta; (61′ Openda 7): nettamente la migliore gara da quando è arrivato a Torino, corre su tutto il fronte d’attacco e nonostante non segni, sfiorando il gol un paio di volte, è decisivo perché fa espellere Heggem andando solo in porta con un controllo da grande calciatore. Bello anche un passaggio a Yildiz che ha poca fortuna quando calcia;

All.Spalletti 8: la vince lui andando a prendere uomo contro uomo gli avversari, giocando una partita a ritmo finalmente alto. Dalla panchina si fa sentire più volte, dando indicazioni giuste e regalando coraggio ai suoi. La scelta del calcio d’angolo con tutti fuori per non dare riferimenti è vincente, regala il gol della vittoria.