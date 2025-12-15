Juventus-Roma, Coppa d’Africa favorevole per i bianconeri: Ndicka e El Anayoui salteranno il big match

Si gioca sabato sera uno Juventus-Roma di livello tra due squadre a circa dei tre punti. La Coppa d’Africa viene in aiuto dei bianconeri, non ci saranno Ndicka e El Ayanoui.

I giallorossi infatti sono costretti a lasciar partire i due ragazzi che vanno via proprio in queste ore con il difensore che giocherà con la Costa d’Avorio e il centrocampista col Marocco.

I bianconeri non dovranno prestare nessun calciatore a questa competizione, quindi avranno un piccolo vantaggio che eventualmente la Roma sapeva di dover gestire per la sfida che si prospetta molto importante per il quarto posto.

Dopo la vittoria col Bologna, infatti, la Juve non può più sbagliare e in caso di successo anche con i giallorossi si proietta con fiducia verso il quarto posto, a meno che stasera il Como a Roma dovesse vincere. Sicuramente non sarà una partita facile, ma i bianconeri avranno maggiore consapevolezza dei propri mezzi dopo la bellissima figura fatta al Dall’Ara contro una squadra davvero in forma e con cui è difficilissimo giocare.

Andiamo a vedere come Gian Piero Gasperini andrà a sostituire questi due calciatori che vivono un bel momento.

Juventus-Roma, chi al posto di Ndicka e El Ayanoui

Non sarà difficile sostituire per Juventus-Roma il centrocampista marocchino El Ayanoui, che sebbene sia in un momento di grande crescita non è ancora da considerarsi un titolare. Non dovrebbero esserci dunque grandi cambiamenti in mezzo al campo.

Cosa tutta diversa invece per Ndicka che è di fatto un punto fermo nella squadra di Gian Piero Gasperini. Molto probabile che al suo posto giochi Celik come braccetto destro col ritorno al centro di Mancini. Al momento però è ancora presto capire cosa accadrà anche perché stasera la Roma ha un’altra partita da giocare e contro il Como. Da domani si inizierà poi a ragionare su cosa accadrà sabato nella gara contro i bianconeri.

L’assenza di questi due calciatori si farà sentire, perché sono due calciatori importanti di livello, tecnici, in qualità che Gasperini avrebbe voluto a disposizione in una gara così importante come quella contro i bianconeri per giunta per loro in trasferta. Di certo però la Roma ha una squadra attrezzata per fare molto bene anche con questo tipo di schieramento. Staremo a vedere cosa ci dirà il rettangolo verde di gioco e chi potrà puntare alla vittoria.