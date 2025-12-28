Perin per Norton-Cuffy, la Juventus risolve il problema terzino destro

La Juventus potrebbe risolvere il problema del terzino destro nella sessione di calcio mercato del gennaio con uno scambio con il Genoa tra Mattia Perin e Norton-Cuffy.

I bianconeri dovrebbero andare a sostituire il portiere italiano con Mandas in uscita invece dalla Lazio che è pronto a diventare il numero 12 della squadra bianconera.

Mattia Perin sembra destinato a tornare al Genoa con il club rossoblù che gli offre non solo il posto da titolare, ma la fascia da capitano per diventare leader della squadra di Daniele De Rossi. Con Daniele c’è un ottimo rapporto e sicuramente Mattia sarà felice di tornare laddove è stato molto bene per chiudere questa sua seconda avventura in bianconero, dove comunque ha avuto la possibilità anche di giocare, ma dove non è mai stato messo al centro del progetto.

I bianconeri devono correre ai ripari per prendere un estremo difensore che lo sostituisca e pensano appunto a Mandas della Lazio, che è giovane e talentuoso. Anche se l’anno prossimo, a giugno, sarà probabilmente tempo anche di sostituire Di Gregorio con Mike Magnan del Milan in scadenza di contratto in pole position per diventare il nuovo numero uno bianconero.

Norton-Cuffy alla Juventus

Intanto, dall’affare con il Genoa per Mattia Perin, la Juventus potrebbe cercare di strappare un calciatore molto richiesto, nel minino dell’Inter, cioè Norton-Cuffy, terzino destro che sta dimostrando di essere all’altezza e che potrebbe essere quell’alternativa che manca a Luciano Spalletti in quel ruolo, spesso costretto a mettere in quella posizione Weston McKennie.

Ma chi è Norton-Cutty? Nato a Pimlico, il 12 gennaio del 2004, è un calciatore rapido e dotato di grandissima forza fisica. È alto 1,81 m per 70 kg e è cresciuto tra le giovani del Chelsea e dell’Arsenal, per poi iniziare una serie di prestiti tra Lincoln City, Rotterdam United, Coventry City e Millwall. Nel 2024 è stato portato in Italia dal Genoa, dove subito ha dimostrato di essere un terzino dalla grande forza fisica, dal passo e il piede, in grado di poter fare la differenza quando aggredisce l’avversario.

Siamo certi che il ragazzo, se arriverà in bianconero, farà molto molto bene. A fargli spazio sarà Joao Mario, bocciato anche da Luciano Spalletti, che nel calciomercato di gennaio sembra pronto a partire per lasciare la sua posizione a un calciatore più giovane e maggiormente talentuoso. Staremo a vedere se sarà in grado di fare davvero la differenza anche se su questo, almeno a ora, ci sono davvero pochi dubbi.