La Juve fa sul serio per Goretzka

La Juventus va forte su Leon Goretzka roccioso centrocampista ormai ex Bayern Monaco che è andato a parametro zero lo scorso 30 giugno.

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione l’informazione sarebbe reale con Giovanni Carnevali che sta insistendo per mettere a segno un colpo che sarebbe davvero molto importante verso una rapida ricostruzione.

Il centrocampista non è più giovanissimo, ma potrebbe portare la dose di grandissima esperienza che manca a questa squadra ormai da troppo tempo. Vedremo se l’affare sarà messo a segno e se la situazione potrà diventare realtà.