La Juve fa sul serio per Goretzka

di

La Juventus va forte su Leon Goretzka roccioso centrocampista ormai ex Bayern Monaco che è andato a parametro zero lo scorso 30 giugno.

goretzka
La Juve fa sul serio per Goretzka (ANSA) JuveLive.it

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione l’informazione sarebbe reale con Giovanni Carnevali che sta insistendo per mettere a segno un colpo che sarebbe davvero molto importante verso una rapida ricostruzione.

Il centrocampista non è più giovanissimo, ma potrebbe portare la dose di grandissima esperienza che manca a questa squadra ormai da troppo tempo. Vedremo se l’affare sarà messo a segno e se la situazione potrà diventare realtà.