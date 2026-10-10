Formazione Juventus contro Cagliari: novità in campo

La Juventus sta preparando la sua prossima partita contro il Cagliari con un modulo 4-2-3-1. Secondo quanto riportato da JuveLive.it, Zhegrova appare in pole position per il posto da titolare, superando Conceicao nel ballottaggio.
Alajbegovic, che non è al massimo della sua condizione, dovrebbe partire dalla panchina. Nico Gonzalez è previsto sulla fascia sinistra, mentre McKennie potrebbe assumere il ruolo di trequartista.
Un rientro importante è quello di Cambiaso, che tornerà titolare dopo un infortunio, consentendo a Celik di riposare. Kelly prenderà il posto di Lucumì, mentre Sarr sarà confermato al fianco di Douglas Luiz.