Antonio Conte, ex allenatore della Juventus, potrebbe tornare sulla panchina bianconera nella prossima stagione, l’Inter resta in vantaggio.

Uno dei papabili per la panchina della Juventus è, senza dubbio, Antonio Conte nonostante sia vicino alla firma con l’Inter. Il tecnico pugliese, infatti, sta aspettando a chiudere con i nerazzurri per capire le prossime mosse della Juventus, dopo l’addio di Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni, pare che l’ex Chelsea sia la seconda scelta bianconera dopo Pep Guardiola e, che, potrebbe arrivare a Torino se lo spagnolo dovesse rifiutare la panchina della vecchia signora.

Juventus, Conte resta un’idea concreta

Antonio Conte, ex Chelsea, potrebbe essere l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, dopo l’addio annunciato settimana scorsa da Massimiliano Allegri. Il tecnico pugliese è fermo da una stagione, dopo l’esonero in Premier League, e vorrebbe tornare ad allenare nella prossima stagione. Molti lo danno, ormai, alle firme con l’Inter ma la situazione non sembra così agevole per i nerazzurri. Conte, infatti, sarebbe la seconda scelta bianconera, dopo Pep Guardiola, e resta in corsa per la panchina della Juventus. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale sui vari canali societari, dei bianconeri, che chiuderebbe ogni diatriba su questo discorso.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK