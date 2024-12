Ha rescisso con la Juve, ma non lo vuole nessuno: carriera verso il capolinea

Notizie poco positive per questo calciatore, che sta vedendo la sua carriera crollare improvvisamente e senza nessun futuro sicuro.

La Juventus nel mercato di gennaio cercherà senza dubbio di rinforzare la propria rosa, soprattutto nei reparti di difesa ed attacco, vista la mancanza di alternative reali ed i pochi giocatori a disposizione. L’intenzione di Cristiano Giuntoli è quella di rimpiazzare i calciatori infortunati (vedi Bremer e Cabal) con elementi subito pronti all’uso e adatti agli schemi di Thiago Motta.

Ma gennaio sarà anche l’occasione per cedere alcuni esuberi, ovvero quei calciatori che finora non hanno avuto l’opportunità di esprimersi e vengono di fatto considerati poco utili alla causa di mister Motta. Basti pensare ad Arthur, ormai fuori rosa da tempo, il flop di mercato Douglas Luiz o il sempre infortunato Milik.

Intanto da qualche settimana la Juventus si è liberata definitivamente di Paul Pogba e del suo ingombrante stipendio. Il centrocampista francese è ancora sotto squalifica per la positività al doping; un purgatorio che terminerà a marzo, ma i bianconeri hanno deciso di non puntare più sul 31enne, che dallo scorso 1 dicembre è ufficialmente svincolato e senza squadra. Tanti i dubbi sul suo futuro professionale.

Pogba, arriva il ‘no’ del club francese: futuro sempre più incerto

Dunque Paul Pogba, grazie anche all’aiuto dei propri agenti, sta cercando una nuova squadra con cui ripartire, costruirsi un finale di carriera degno di questo nome dopo un paio di anni davvero negativi e ricchi di incomprensioni. Prima gli infortuni continui che ne hanno frenato le prestazioni con la Juve, poi la squalifica per doping.

Il classe ’93 era stato accostato all’Olympique Marsiglia, squadra francese guidata da De Zerbi, dove avrebbe ritrovato l’ex compagno di squadra Adrien Rabiot. Rumors che però al momento non trovano alcuna conferma: secondo Valentin Furlan, giornalista di Goal.com, non vi sarebbe alcun dialogo in corso tra i rappresentanti di Pogba ed il club di Ligue 1.

Dunque l’ipotesi OM al momento è da dichiararsi impossibile ed impraticabile per Pogba, che dunque perde un’opzione concreta per rilanciarsi a partire da marzo prossimo. Di recente anche diversi ipotetici sondaggi dalla Serie A (si era parlato di Lazio e Napoli) sono stati prontamente smentiti ed etichettati come boutade di mercato.

Ad oggi non vi sono club europei che sembrano intenzionati a puntare su Pogba nel 2025. Le soluzioni per il francese sono due: tentare con un campionato esotico e meno competitivo, come la MLS statunitense o la Saudi Pro League, oppure pensare addirittura al ritiro, scelta da non escludere viste le cocenti delusioni e le problematiche muscolari.