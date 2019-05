Maurizio Sarri strizza indirettamente l’occhio alla Juventus in attesa di giocare la finale di Europa League nella quale col Chelsea incontrerà l’Arsenal.

Sul futuro in conferenza stampa specifica: “Futuro? Io non ci penso in questo momento. L’unico obiettivo è quello di andare a giocare al meglio questa finale. Solo la sfida contro l’Arsenal è nei miei pensieri. Vogliamo recuperare Kante. Sarei più contento di tornare in Italia? Non è vero che la Premier non è adatta al mio gioco. Guardiola propone lo stesso calcio e sono due anni che vince. Dopo la gara parlerò con la società per capire di più sul futuro“.

Sarri alla Juventus? Calciomercato: “Non so se resto al Chelsea”

In Inghilterra intanto si scatena un’altra voce con Pep Guardiola molto più vicino alla Juventus e Maurizio Sarri che sembra pronto a volare verso l’Inter al posto di Antonio Conte. L’intrigo si infittisce e può accadere davvero di tutto in giorni che nelle prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro del nostro campionato.

