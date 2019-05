Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, sarà il fiore all’occhiello del calciomercato estivo italiano, due squadre su di lui.

La Juventus sta, già, pensando al calciomercato in vista della prossima stagione, nonostante sia prima necessario capire chi sarà il nuovo allenatore. Uno dei nomi che sta circolando, in queste ore, è quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. I bianconeri avrebbero, infatti, già l’accordo con il calciatore serbo e dovrebbero cercare l’intesa con la squadra della Capitale. Nelle ultime ore, però, il Real Madrid si sarebbe fortemente inserito nella trattativa, per portarlo nella Liga.

Milinkovic-Savic, il Real Madrid prova lo sgarbo

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, potrebbe essere il grande colpo della Juventus per quanto riguarda il centrocampo. Il calciatore serbo in questa stagione ha vissuto molti alti e bassi, deludendo un po’ le aspettative di inizio stagione. Nella scorsa estate il calciatore biancoceleste era stato, già, cercato dalla dirigenza bianconera senza riuscire a finalizzare il trasferimento. Nei giorni scorsi, però, si è parlato molto dell’accordo tra il giocatore e la vecchia signora, in attesa di quello tra le società. Nelle ultime ore, però, come riporta Don Balon, anche il Real Madrid sta provando a portarlo via alla società di Claudio Lotito.

