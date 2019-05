Traore alla Juventus può essere uno dei colpi a sorpresa dei bianconeri che puntano anche su calciatori molto giovani.

Ne ha parlato a CalcioNapoli24 Ciro Venerato, esperto di calciomercato della squadra di Rai Sport. Questi ha specificato: “Empoli e Juventus stanno definendo l’affare Traorè. I bianconeri verseranno ai toscani una cifra di 15 milioni di euro. L’affare è in dirittura d’arrivo coi bianconeri che hanno beffato la concorrenza. Tra questi club non c’era il Napoli”.

Traore alla Juventus, Calciomercato: affare da 15 milioni di euro

Traore ha segnato il gol che stava per condannare l’Inter all’Europa League e che stava per salvare l’Empoli. Il ragazzo sembrava promesso sposo della Fiorentina, con l’affare che doveva essere chiuso. In realtà erano notizie false, almeno stando a quanto ha raccontato Ciro Venerato stesso.

