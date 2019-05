Jasper Cillessen, portiere del Barcellona, è vicino alla cessione e sta cercando una nuova sistemazione, in vista della prossima stagione.

La Juventus, nell’attesa del nuovo allenatore, sta cercando di capire quali potrebbero essere i colpi da mettere a segno, in estate. Uno dei ruoli che vorrebbero coprire è quello del portiere, date anche le indiscrezioni di una possibile cessione di Mattia Perin, alla Roma, nella sessione di calciomercato estiva. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato, in esclusiva, la possibilità di vedere Cragno come secondo, nella prossima stagione. Oggi riportiamo, invece, le parole del portiere del Barcellona Jasper Cillessen, che cerca una nuova squadra, e potrebbe diventare un obiettivo.

Juventus, Cillessen è nella lista?

Jasper Cillessen, portiere del Barcellona, con un’intervista rilasciata a VTBL ha voluto parlare della sua situazione, toccando anche il futuro: “Io non sono aiutato dal Barcellona, chiedono 60 milioni di euro per me e questo crea difficoltà per una cessione. Devo capire cosa sta succedendo, sono ancora tranquillo sulla mia situazione. Ora, però, vado in vacanza e una volta che sarò tornato cercherò di analizzare tutto nel dettaglio. La cosa che posso dire, e della quale son sicuro, è che cerco una squadra nei campionati europei migliori”.

