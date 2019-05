ESCLUSIVA Cragno alla Juventus. Secondo alcune indiscrazioni, la Juventus avrebbe messo gli occhi sull’estremo difensore del Cagliari Cragno. Il forte portiere dei sardi si è messo in evidenza in quest’ultima stagione e, nonostante il rinnovo di contratto, potrebbe lasciare i rossoblu in vista della prossima stagione.

Cragno alla Juventus, sarà lui il secondo di Szczesny

Mattia Perin dovrebbe andare alla Roma per far arrivare a Torino il forte Nicolò Zaniolo e questo libererebbe il posto di vice Szczesny in vista della prossima stagione. Per ovviare a questo, la società bianconera, avrebbe opzionato il talentuoso numero uno del Cagliari Alessio Cragno. Il numero uno sardo potrebbe restare un’altra stagione con gli isolani, qualora fosse cosi la Juventus potrebbe pensare a Jasper Cillessen.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK