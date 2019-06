Sarri alla Juventus potrebbe essere la notizia ufficiali delle prossime ore. Infatti, secondo Sky Sport, il tecnico toscano è pronto a lasciare il Chelsea e andare alla Juventus.

Sarri alla Juventus, Sky conferma

La Juventus è pronta a presentare l’ex Napoli come allenatore bianconero per la prossima stagione. Il tecnico toscano vuol tornare in Italia ed è pronto a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora. Andrea Agnelli, secondo Sky Sport, avrebbre scelto l’ex allenatore del Napoli per iniziare un nuovo ciclo di vittorie.

Arrivano notizie diverse da Luca Momblano che conferma, invece, l’arrivo in bianconero di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo è stato accostato più volte ai bianconeri, ma secondo il giornalista, intervenuto a Top Calcio, sarà proprio lui il prossimo allenatore della Juventus.

