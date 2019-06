Gigi Buffon lascia il Psg. Una notizia che era nell’aria, ma che forse qualcuno non si aspettava, non così. Infatti, il club parigino ed il campione del mondo 2006 non si sono accordati per la prossima stagione.

Buffon lascia il Psg, torna in Italia?

Gigi Buffon non continuerà a giocare con il Psg. Dopo una sola stagione nella capitale francese si chiude l’esperienza dell’ex portiere della Juventus. L’ex numero uno della Juventus ha preso una decisione maturata con serenità dopo l’incontro di ieri, in sede a Parigi.

L’annuncio ufficiale è arrivato dal sito del Paris Saint-Germain in cui si ringrazia il portiere “per aver onorato la maglia rossoblù”. All’interno il ringraziamento dello stesso Buffon: “per tutto ciò che ho potuto vivere a Parigi”, seguito dai ringraziamenti al giocatore da parte del Ceo del club, Nasser Al-Khelaïfi. Per lui adesso si parla di un possibile ritorno in Italia, da calciatore o da dirigente?

