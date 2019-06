Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, è il primo rinforzo della Juventus in vista della prossima stagione, l’attaccante presto firmerà.

Come ha dichiarato in un’intervista, ieri pomeriggio, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, il calciomercato bianconero non è fermo. Nonostante i bianconeri non abbiano ancora l’allenatore, infatti, i colpi sono già valutati e le trattative iniziate, con il primo colpo che sarà Federico Chiesa. L’indiscrezione è stata lanciata da Sky Sport, che ha fatto sapere come i bianconeri abbiano già chiuso l’arrivo dell’attaccante viola, la prossima stagione potrebbe essere per lui quella della consacrazione.

Juventus, arriva Chiesa dalla Fiorentina

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, è il primo colpo di calciomercato della Juventus, in vista della prossima stagione. Il classe ’98, conteso tra i bianconeri e l’Inter, ha scelto di proseguire la sua carriera con la maglia della vecchia signora. Nella scorsa stagione si era affacciato al mondo del calcio, con le prime apparizioni in prima squadra. Il figlio d’arte, in questa stagione, ha avuto molti alti e bassi ma è un titolare fisso della Nazionale di Roberto Mancini, così la Juventus ha voluto puntarci. Il costo del cartellino si aggira, intorno, ai 70 milioni di euro e la trattativa andrà in porto dopo il cambio di proprietà dei Viola, che dai Della Valle passeranno all’americano Commisso.

