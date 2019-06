Andrea Barzagli sarà nello staff della Juventus, pare ormai assai vicina la firma con la società bianconera dopo il ritiro da calciatore.

Nelle ultime settimane si era parlato del suo passaggio all’Inter per affiancare Antonio Conte. Non andrà così perché i bianconeri sanno di avere dalla loro parte un grande professionista e non hanno intenzione di perderlo.

Barzagli nello staff, Juventus: vicina la firma

Sarà dunque il momento di capire quale sarà il suo ruolo. Tra le varie possibilità c’è quella di un posto da dirigente anche se non è da escludere che Barzagli possa rimanere sul campo, diventando allenatore dei difensori bianconeri.

Di certo è un difensore molto importante che può fare la differenza per come imposta e per come riesce a giostrare la difesa. Saprà trasmetterlo agli altri?

