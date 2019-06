La Juventus e la Lazio potrebbero fare affari di calciomercato durante la prossima estate, tra i nomi ci sono quelli di Leonardo Spinazzola e Sergej Milinkovic-Savic.

Secondo il Corriere dello sport il terzino ex Atalanta potrebbe essere inserito nella trattativa per portare in bianconero il forte centrocampista serbo. L’affare si dovrebbe chiudere dunque per soldi e il cartellino del forte laterale.

Spinazzola per Milinkovic Savic, Calciomercato Juventus: scambio con la Lazio

Leo ha vissuto una stagione non facile per un brutto infortunio al ginocchio patito nella primavera del 2018 con la maglia dell’Atalanta. Pochi lampi in bianconero tutti mostrati nella seconda parte della stagione.

Il pubblico non può che ricordare quella splendida prestazione contro l’Atletico Madrid e per questo ci sembra inverosibile che la società voglia liberarsene.

