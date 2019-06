Chiesa alla Juventus sarà bianconero a partire dalla prossima stagione, non è ancora ufficiale, ma poco ci manca.

Federico Chiesa sarà il prossimo attaccante della Juventus. Il giovane bomber sarà bianconero a partire dalla prossima stagione. Fabio Paratici porta a Torino l’attaccante della Fiorentina dopo averlo corteggiato già dalla scorsa estate.

Chiesa-Juventus, l’Inter si tira fuori

La Vecchia Signora, avrebbe un accordo di massima con l’attaccante per un contratto di cinque anni a cinque milioni netti a stagione. Un grande colpo, quello bianconero, che portano a Torino uno degli under 23 italiani più forti. L’Inter, concorrente nella corsa a Chiesa, secondo indiscrezioni, si sarebbe tirata fuori lasciando via libera all’attaccante viola di andare a Torino.

Federico, impegnato con la Nazionale, non ha commentato questa vicenda di mercato dicendo di essere concentrato per le qualificazioni dell’Italia. Voci vicine al mondo azzurro fanno sapere che spesso l’attaccante è stato visto parlare con Chiellini, Bonucci e Bernardeschi su tutti. Altro indizio?

