Marcelo alla Juventus può essere uno dei colpi di mercato della prossima sessione. Questo ad un anno di distanza dalle utlime voci riguardanti il possibile interessamento della Juventus.

Il laterale del Real potrebbe passare alla Juventus e finalmente potrebbe diventare realtà con un anno di ritardo. Infatti, il Real Madrid ha ufficializzato l’acquisto di Ferland Mendy, esterno classe 1995 pagato al Lione ben 48 milioni di euro più 5 di bonus.

Marcelo alla Juventus, il Real Madrid libera il brasiliano

Questo, come riporta Tuttosport, potrebbe portare Marcelo alla Juventus. Il brasiliano è pronto a lasciare Madrid dopo dodici stagioni per raggiungere a Torino il suo amico fraterno CR7. Il brasiliano classe 1988 avrebbe già chiamato più di una volta CR7 per chiedergli informazioni sul campionato di Serie A e sull’Italia. Con l’arrivo del terzino sinistro potrebbe partire Alex Sandro.

Già in uscita è invece Joao Cancelo, il cui possibile trasferimento al Manchester City per circa 50 milioni di euro permetterebbe ai bianconeri di fare una discreta plusvalenza e mettere a posto i conti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK