Isco, centrocampista del Real Madrid, potrebbe lasciare la Spagna per iniziare una nuova avventura, con la Juventus che è in prima linea.

La Juventus comincia, pian piano, a muoversi sul calciomercato per chiudere le trattative in vista della prossima stagione. L’intenzione di Fabio Paratici è quella di rinforzare, in maniera imponente, la squadra in vista della prossima annata nella quale ci sarà l’assalto alla Champions League. Uno dei calciatori sulla lista è, senza dubbio, il centrocampista del Real Madrid Isco, l’ex Malaga è infatti in uscita dalla Capitale iberica. La sua volontà sarebbe quella di cambiare campionato, per iniziare un’avventura nuova e stimolante. Vedremo se la dirigenza bianconera punterà sullo spagnolo, per la prossima stagione.

Juventus, Isco verso Torino?

Isco, centrocampista del Real Madrid, potrebbe salutare la Spagna al termine di questa stagione, su di lui ci sono alcuni club. Uno dei più interessati è, senza dubbio, la Juventus di Andrea Agnelli che lo vorrebbe per rinforzare la mediana, a partire dalla prossima stagione. Il calciatore spagnolo, in questa stagione, ha avuto molti problemi con i vari tecnici che si sono susseguiti sulla panchina delle merengues. Il poco minutaggio lo ha portato a chiedere la cessione, nelle prossime settimane potrebbero esserci novità importanti sulla sua cessione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK