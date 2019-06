De Ligt alla Juventus è il grande obiettivo della prossima sessione di calciomercato della Juventus. Il capitano dell’Ajax sarebbe ormai prossimo a lasciare i “Lanceri” di Amsterdam.

Qualche giorno fa, indiscrezioni, lo davano per certo al Paris Saint Germain, ma così non è stato. Mino Raiola, agente del giocatore, ha anche smentito qualsiasi incontro con i dirigenti del Paris Saint Germain.

Juventus, Sarri vuole De Ligt per la difesa

Maurizio Sarri è ufficialmente l’allenatore della Juventus da circa 24 ore e già si parla di come sarà la nuova squadra bianconera. Chi partirà e chi invece arriverrà. Indiscrezioni riguardano soprattutto la difesa, ruolo da puntellare. I bianconeri vorrebbero un forte difensore per completare il reparto, un profilo internazionale. Nelle ultime ore sta salendo, in maniera insistente, la candidatura di Matthijs De Ligt dell’Ajax. Maurizio Sarri ha chiesto a Paratici di lavorare per portare a Torino il centrale olandese considerato tra i più forti al mondo.

