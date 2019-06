Cristiano Ronaldo è felice per l’arrivo di Sarri. Il portoghese sperava nell’arrivo di un tecnico che privileggiasse il gioco offensivo per poter esaltare le sue caratteristiche.

Al suo primo anno in Italia, Cristiano Ronaldo poteva fare di più, 21 gol in 31 partite di campionato non sono il massimo per uno come lui, anche se si considera che nella classifica cannonieri è arrivato quarto dietro a Quagliarella, Zapata e Piatek.

Ronaldo esaltato da Sarri e dal suo gioco

Cristiano Ronaldo avrebbe confidato a qualche amico della nazionale Portoghese che il prossimo anno proverà a vincere la classifica cannonieri della Serie A e soprattutto di voler fare di tutto per alzare, nuovamente, la Champions League, la sua coppa.

Nella prossima stagione ci sarà un nuovo allenatore e con lui una nuova mentalità e un nuovo modo di giocare. Ronaldo, lo sa e si è studiato il profilo di Sarri, convincendosi che sia l’uomo giusto per lui. Il tecnico toscano fa giocar bene le proprie squadre e i giocatori si divertono. Il portoghese sa che con Sarri sono le punte ad esaltarsi più di tutti. Con lui Gonzalo Higuain ha segnato 36 gol in un campionato, Dries Mertens ha dato il meglio di sé, arrivando a segnare ben 28 gol, lui che al massimo in carriera aveva segnato 21 gol.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK