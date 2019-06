Zaniolo alla Juventus sembra un affare che si farà. Infatti, secondo voci molto vicine al mondo Roma, i giallorossi potrebbero lasciar partire il talentino, si attende l’ok di Fonseca.



Zaniolo alla Juventus, si attende l’ok di Fonseca

Fabio Paraticii sta lavorando per portare a Torino il talento giallorosso Nicolò Zaniolo, ma per farlo dovrà trattare direttamente con la Roma che attende l’arrivo del neo tecnico Fonseca per prendere una decisione in merito. La società giallorossa, inoltre, alla ricerca di un portiere, avrebbe chiesto il cartellino di Mattia Perin, attuale secondo di Szczesny alla Juventus.

Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta ad imbastire una trattativa con la società capitolina per poter portare a Torino il talento giallorosso Zaniolo e lasciare Perin alla Roma più un conguaglio economico. Il tutto verrà valutato e discusso con Maurizio Sarri. Nei prossimi giorni verrà fatto un meeting di mercato per discutere vicende come quelle che riguardano Nicolò Zaniolo.

