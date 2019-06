Jorginho alla Juventus continua a circolare e i bianconeri sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Primo fra tutti il suo mentore Maurizio Sarri.

L’agente del calciatore, Joao Santos, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli specificando: “Maurizio Sarri ha bisogno di un calciatore così per fare il suo gioco. Non so quali sono le strategie della Juventus, vedremo. So che Sarri è arrivato lì da poco e deciderà con Paratici. Il direttore della Juventus non chiamerebbe me senza passare dal Chelsea”.

Jorginho alla Juventus? Calciomercato, l’agente: “Serve a Sarri”

L’eventuale arrivo dell’italo brasiliano costringerebbe Miralem Pjanic a tornare a giocare trequartista o più semplicemente a partire. Potrebbe essere proprio il bosniaco uno dei sacrificati della squadra bianconera.

