Cancelo lascia la Juventus. Infatti, il Manchester City potrebbe essere uno degli affari di calciomercato pronto a concludersi a breve. La Juventus avrebbe accettato la proposta di 60 milioni di euro.

Il terzino del Portogallo lascia la Juventus e andrà a giocare al Manchester City. Guardiola ha chiesto ai citizens di accellerare la trattativa e portare il portoghese a giocare con il City la prossima stagione.

Cancelo al City, accordo trovato

Il Manchester United è molto vicino all’acquisto, dal Napoli, di Hysaj e per questo sarebbero proprio i Citizens hanno forzato la mano per l’esterno portoghese della Juventus. Il laterale ex Valencia non rientrava nei piani di Maurizio Sarri che non vuol due terzini di spinta, ma solo uno con un’ala pura dalla parte del terzino più difensivo.

Per questo si pensa che De Sciglio può rientrare nei piani di Sarri anche se l’ex tecnico del Chelsea sembra essere rimasto stregato da Trippier e vorrebbe chiedere a Paratici di portarlo a Torino. Come riportato da alcuni media inglesi il Manchester City avrebbe chiuso per l’acquisto di Joao Cancelo. Alla Juventus andranno 60 milioni di euro.

