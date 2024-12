“Venduto”: la Juventus ha già deciso la prima cessione

La Juventus ha talenti da vendere, letteralmente, a peso d’oro: individuato il prossimo nome in uscita per la Vecchia Signora.

Periodo nero per la Juventus che non riesce a vincere da oltre un mese, l’ultimo trionfo bianconero risale infatti al 2-0 inflitto al Torino del derby dello scorso 9 novembre. Ora per la Juve è arrivato il momento di interrompere questa striscia negativa, peccato che per farlo avrà di fronte quello che sulla carta è l’avversario peggiore.

Ovvero il Manchester City di Pep Guardiola, una squadra che ha tutte le carte in regola per vincere ovunque ma che proprio come la Juve, se non addirittura peggio, sta vivendo un momento tutt’altro che brillante. In attesa di lasciar parlare il campo, in piani alti del club bianconero sono tornati a pensare al futuro. Le cose non sono andate bene ma il tempo per riemergere c’è ancora.

Soprattutto quando si hanno così tanti giovani da mettere in mostra. La seconda squadra e il settore giovanile si stanno trasformando sempre di più in delle preziose risorse per la Vecchia Signora che da quel che arriva avrebbe già individuato la sua prossima plusvalenza. Affare d’oro per la Juventus che per qualcuno è già pronta a separarsi dal proprio gioiello.

Calciomercato Juventus, lo hanno già venduto: è il suo il nome del momento

Ha segnato all’esordio in campionato e si è ripetuto anche contro il Bologna regalando a tutti, tifosi e non solo, un goal a dir poco magistrale. Il nome d’oro della Juve è ora quello di Samuel Mbangula, attaccante belga classe 2004 che secondo il giornalista Matteo Caronni si trasformerà presto in un’uscita monstra per la Vecchia Signora.

L’addetto ai lavori non è rimasto impressionato dall’operato di Thiago Motta, seconda lui un po’ troppo presuntuoso e innamorato delle sue idee tattiche, ma è convinto che l’esplosione del ventenne sia ormai definitiva: “Verrà venduto a peso d’oro in estate“. Se così sarà, non potrà che essere un’ottima notizia per la Juve che a quanto pare ci vide lungo quando, nel settembre del 2020, acquistò il belga dalle giovanili dell’Anderlecht.

Dopo aver militato nel Club Brugge, l’ala d’attacco si è spostata nella capitale del suo Paese prima di tentare, a 16 compiuti da poco, l’avventura in Serie A. La Juve lo ha pagato meno di 400 mila euro e ora il suo valore è schizzato alle stelle, in giro le prime valutazioni si assestano intorno ai 20/25 milioni di euro. Difficile pensare ad un colpo in uscita a gennaio ma attenzione perché in estate gli ammiratori di Mbangula busseranno alle porte della Continassa.