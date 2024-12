Zirkzee con i soldi del bomber: Juve beffata due volte

Zirkzee con i soldi del bomber: la Juventus è beffata due volte in questo modo. Il bastone tra le ruote lo mette l’ex come al solito

Se prima vi abbiamo parlato di quella che potrebbe essere la mossa dell’Arsenal a gennaio, che secondo alcune fonti inglesi starebbe pensando a Vlahovic, con un assalto vero e proprio da 70 milioni di euro, la Juve dal proprio canto sta cercando di capire quali sono le possibilità di prendere un attaccante. Anche guardando al futuro.

Si parla con insistenza, e lo sappiamo, di Zirkzee: al Manchester United non ha impattato bene, e Amorim vorrebbe un centravanti con caratteristiche diverse rispetto a quelle che hanno fatto accendere i riflettori sull’ex Bologna. Quindi è normale pensare a lui perché, le sue caratteristiche, sono quelle che hanno permesso a Motta di disputare una stagione davvero straordinaria con il Bologna lo scorso anno. Ma sull’olandese, secondo le informazioni che sono state riportate da Il Mattino anche oggi, si sta accendendo in maniera incredibile anche l’interesse del Napoli di Antonio Conte. Il tecnico, nei giorni scorsi, ha dato il via libera all’operazione di mercato e gli azzurri stanno cercando di trovare i soldi per fare un investimento importante.

Zirkzee con i soldi di Osimhen: il Napoli ha trovato il modo

Un addio di Osimhen a gennaio, definitivo, non è del tutto da escludere si legge sul giornale. C’è soprattutto l’interesse del Chelsea in questo momento sul giocatore che sta cercando di abbassare il costo del cartellino perché il nigeriano ha un ingaggio altissimo. E il Napoli, a quanto pare, sarebbe disposto ad ascoltare l’offerta al ribasso dei Blues per trovare le risorse e andare forte su Zirkzee.

Non c’è da dimenticare in tutto questo che Osimhen è stato anche accostato alla Juventus in tempi non sospetti e non sappiamo se è stata una notizia di fantamercato o sotto sotto c’è stato qualcosa di vero. Quello che è certo che il Napoli ormai ha deciso di rompere gli indugi e di andare forte sul centravanti dello United. E per Giuntoli, da parte della sua ex squadra, potrebbe arrivare una beffa clamorosa orchestrata da Conte e Manna, altri ex, alla rovescia in questo caso.