Mr 60 milioni per la Juve: addio improvviso, ha già detto sì

Mr 60 milioni per la Juventus. Addio improvviso, avrebbe già aperto all’operazione. Ecco di chi si tratta.

Sandro Tonali e il Newcastle, una storia che sembra già ai titoli di coda. Dopo il trasferimento record dall’amato Milan nella scorsa estate, qualcosa si è incrinato nell’avventura inglese del centrocampista lodigiano. Nonostante il contratto fino al 2028, Tonali si sente ormai ai margini del progetto di Eddie Howe.

Le voci di un clamoroso ritorno al Milan stanno infiammando il mercato. I tifosi rossoneri sognano il rientro di Sandro, ma l’ostacolo principale resta di natura economica. Il Newcastle ha investito oltre 60 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che potrebbe salire a 70 milioni con i bonus. Inoltre, il suo stipendio da 9 milioni netti a stagione rappresenta un ostacolo enorme per qualsiasi club italiano, specie in un momento in cui il Decreto Crescita non garantisce più vantaggi fiscali significativi. Ovviamente i pruriti di Sandro hanno incuriosito il Milan, ma anche la stessa Inter e la Juventus. Il suo ritorno in Serie A farebbe gola a tutti, soprattutto in ottica corsa-scudetto, garantendo a una delle big italiane un top player capace di cambiare volto al centrocampo. Tuttavia, lo scoglio economico rimane imponente per tutti.

Tonali in Serie A: ritorno col botto da 70 milioni

I 9 milioni di euro netti a stagione che percepisce al Newcastle sono un ostacolo quasi insormontabile, specialmente in un calcio italiano ancora vincolato da budget ristretti e dalla necessità di mantenere equilibrio finanziario. Anche la valutazione del cartellino, che potrebbe sfiorare i 70 milioni di euro considerando i bonus previsti nell’accordo con il Milan, rende complicata ogni trattativa per un trasferimento a titolo definitivo.

In questo scenario, il prestito diventa l’unica soluzione praticabile, ma per renderlo fattibile sarebbe necessario che il Newcastle contribuisse in modo sostanziale al pagamento dell’ingaggio. I sauditi della PIF, proprietari del club, non sembrano però intenzionati a fare concessioni: la sensazione è che Tonali debba dimostrare ancora il suo valore in Premier prima che il Newcastle consideri un’uscita così strategica.

Al contempo, sia il Milan che la Juventus vedono in lui il profilo ideale per rafforzare la mediana e aumentare la qualità tecnica. La squadra rossonera potrebbe puntare sull’aspetto sentimentale, sfruttando il legame indissolubile che unisce Tonali ai colori rossoneri. La Juventus, dal canto suo, potrebbe offrire una nuova sfida e un progetto ambizioso sotto la guida di Thiago Motta, mentre l’Inter non ha mai smesso di apprezzare le qualità di Sandro, che sarebbe perfetto per completare il reparto.