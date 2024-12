Stop Juventus, 35 milioni: è finita

Calciomercato Juventus, adesso è uno stop. 35 milioni il prezzo. Tutti i dettagli dell’operazione in questione.

La Juventus prosegue il suo lavoro per rafforzare il reparto difensivo in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri c’è Antonio Silva, giovane talento del Benfica, che rappresenta uno dei profili più promettenti in Europa. Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, il club bianconero sta intensificando i contatti per il centrale portoghese, ma la trattativa resta complessa considerando la valutazione elevata da parte del club lusitano.

Dall’altra parte, arriva una brusca frenata sull’altro obiettivo difensivo, David Hancko. Il difensore slovacco del Feyenoord, già accostato alla Juventus nei mesi scorsi, sembra destinato a rimanere in Olanda. Il club di Rotterdam ha alzato un vero e proprio muro attorno al suo giocatore, fissando una valutazione di 35 milioni di euro e manifestando la chiara intenzione di non privarsene, almeno per il momento.

David Hancko solo a 35 milioni: rimane in Olanda

Con l’impossibilità di affondare subito il colpo per Hancko, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà valutare alternative sul mercato per consegnare a Thiago Motta un rinforzo all’altezza. Tuttavia, il focus principale rimane su giovani di prospettiva come Antonio Silva, che rappresentano un investimento per il presente e per il futuro.

Resta da capire se la Juventus avrà la forza economica per convincere il Benfica a cedere il suo gioiello o se punterà su profili più accessibili dal punto di vista finanziario. Intanto, per Hancko, almeno ad oggi, non sembrano esserci spiragli: zero chance, come sottolineato dalle indiscrezioni.

Il mercato invernale si avvicina e i tifosi bianconeri attendono con ansia le prossime mosse della società. La difesa resta una priorità, ma le trattative si preannunciano tutt’altro che semplici. La situazione attuale evidenzia la difficoltà della Juventus nel trovare rinforzi adeguati per il reparto difensivo, un aspetto che Cristiano Giuntoli e il team mercato stanno affrontando con attenzione. La scelta di puntare su Antonio Silva dimostra una strategia chiara: investire su giovani talenti che possano rappresentare non solo un’opportunità tecnica ma anche economica, considerando il potenziale aumento del valore del giocatore. Tuttavia, trattare con il Benfica non è mai semplice. Il club portoghese è noto per essere un venditore abile, spesso capace di ottenere cifre record per i suoi giocatori.