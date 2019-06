Moise Kean, attaccante della Juventus, non ci sarà questa sera contro il Belgio nella sfida decisiva, il ct Di Biagio lo ha messo fuori rosa con Zaniolo.

Juventus, Kean messo fuori rosa in Nazionale

Moise Kean, attaccante della Juventus, non ci sarà nella partita della Nazionale Under 21 contro il Belgio questa sera, sfida decisiva per il passaggio del turno. La decisione, puramente tecnica, è stata presa dal commissario tecnico Luigi Di Biagio. L’attaccante bianconero, insieme a Nicolò Zaniolo, si è presentato in ritardo alla riunione prefissata in vista della sfida contro la selezione belga. Una perdita importante per gli azzurrini che, ora, dovranno tentare l’impresa con due frecce importanti, in meno, nell’arco.

