Koulibaly alla Juventus è stato uno degli argomenti di mercato più intriganti. I bianconeri, negli ultimi giorni, si sono avvicinati a De Ligt e questo avrebbe dato via libera al City.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Juventus e il Manchester United, oltre al Real Madrid, seguivano da molto vicino il difensore del Napoli. Ma De Laurentiis è stato chiaro: per averlo ci vogliono 100 milioni di euro.

Calciomercato, Koulibaly nel mirino del City

Nato a Saint-Die-des-Vosges il 20 giugno del 1991 il centrale senegalese è considerato tra i più forti al mondo. Cresciuto nel Metz, dopo aver esordito con il SAint Die, passa nel 2012 al Genk. In Belgio viene notato dai talent scout azzurri che lo portano in Italia nel 2014. Dopo un inserimento lento e non facile riesce a prendersi un ruolo da titolare dimostrando di essere tra i più forti in circolazione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Pep Guardiola ha provato a stuzzicare la fantasia di Koulibaly, così come fatto da Sarri al suo arrivo sulla panchina bianconera. Il presidente del Napoli, però, è inamovibile: per meno di 100 milioni il difensore non si muove dalla corte di Carlo Ancelotti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK