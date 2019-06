Kieran Trippier, terzino del Tottenham, potrebbe essere il rinforzo sulla destra per la Juventus, dopo la cessione di Joao Cancelo.

La Juventus comincia a sondare il terreno per un nuovo terzino destro, con il Manchester City che è molto vicino a strappare Joao Cancelo. I bianconeri, però, non vogliono farsi trovare impreparati con la cessione del portoghese e il direttore sportivo Fabio Paratici ha aperto le trattative con il Tottenham. L’obiettivo bianconero è, infatti, l’esterno inglese degli Spurs Kieran Trippier, che in questa stagione ha contribuito al raggiungimento della finale di Champions League, persa contro il Liverpool a Madrid.

Juventus, Trippier arriva al posto di Cancelo?

Kieran Trippier, terzino del Tottenham, è una richiesta di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione, con la dirigenza che vorrebbe accontentare il nuovo allenatore. L’esterno inglese è simile a Joao Cancelo, dato che è molto forte in proiezione offensiva mentre ha, ancora, qualche pecca nella fase di ripiegamento. Il costo del cartellino, attualmente, si aggira attorno ai 35 milioni di euro ma è un sacrificio che la dirigenza della vecchia signora vuole fare. Un ruolo importante in questa trattativa la gioca il Manchester City, dato che prima di acquistare Trippier Fabio Paratici vuole piazzare Joao Cancelo ai citizens per 60 milioni di euro.

