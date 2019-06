Isco, centrocampista del Real Madrid, potrebbe lasciare la Liga dopo una stagione difficile, su di lui alcuni club tra i quali c’è anche la Juventus.

Il Real Madrid in quest’inizio di sessione estiva di calciomercato ha già rinnovato, in maniera importante, la rosa. Gli acquisti di Eden Hazard e Luka Jovic costringono, però, la dirigenza madrilena a lasciar partire qualche calciatore del reparto avanzato. Uno di questi potrebbe essere, senza dubbio, il centrocampista offensivo Isco che nell’ultima stagione ha faticato a trovare spazio, prima del ritorno di Zinedine Zidane. La Juventus non ha ancora fatto sondaggi, nelle prossime settimane potrebbe cambiare la situazione.

Juventus, l’idea Isco è ancora viva

Isco, centrocampista del Real Madrid, è uno degli esuberi della squadra madrilena dopo i tanti acquisti di questa sessione di calciomercato. Lo spagnolo, quindi, è in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora nella Capitale iberica o altrove, probabilmente in un nuovo campionato per iniziare una pagina diversa della propria carriera. Bisogna dire, però, che a oggi non ci sono stati sondaggi e offerte da parte della Juventus per lui ma è, senza dubbio, un profilo che potrebbe piacere e far comodo a Maurizio Sarri. Nelle prossime settimane potrebbe esserci qualche movimento, verso Madrid, di Fabio Paratici per sondare il terreno con le merengues.

