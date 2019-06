Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus, potrebbe lasciare Torino in questa sessione di calciomercato, i bianconeri hanno ricevuto una grande offerta.

La Juventus potrebbe cambiare portiere nella prossima stagione, dopo una grande annata nelle mani di Wojciech Szczęsny. L’estremo difensore polacco, ex Roma e Arsenal, potrebbe essere sacrificato se dovesse arrivare un’importante offerta, obbligando però la dirigenza bianconera a trovare un sostituto all’altezza. Le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento per Gianluigi Donnarumma, giocatore in uscita dal Milan. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se ci saranno novità su questa situazione.

Juventus, Szczęsny potrebbe lasciare

Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus, potrebbe lasciare la maglia bianconera dopo l’ultima stagione, molto esaltante per lui. Il polacco, infatti, in questa stagione ha ereditato la titolarità di Gianluigi Buffon, passato al Paris Saint-Germain, dando il suo apporto e trascinando la squadra di Massimiliano Allegri in molte sfide complicate. Nelle ultime ore si è vociferato di una possibile maxi-offerta pervenuta alla dirigenza bianconera, della quale non si conosce ancora la provenienza e l’entità. Quello che è certo, però, che inizialmente i bianconeri non volevano cederlo ma se l’offerta dovesse essere irrinunciabile potrebbe esserci il sacrificio. Occhi, ora, sul portiere in uscita dal Milan Gianluigi Donnarumma che potrebbe far comodo alla vecchia signora.

