Trippier alla Juventus continua ad essere un obiettivo prioritario per la squadra bianconera che deve sostituire Joao Cancelo ormai promesso sposo del Manchester City.

Secondo quanto riportato dal Mirror sul calciatore del Tottenham e della nazionale inglese ci sarebbe però anche un altro club italiano e cioè il Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri devono sostituire Elseid Hysaj ormai sempre più vicino al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer.

Trippier alla Juventus? Calciomercato: duello col Napoli

Attenzione proprio al nome di Hysaj perché è un pupillo di Maurizio Sarri che lo aveva lanciato all’Empoli e se l’era portato dietro proprio al Napoli. Non è dunque da escludere che per un via libera su Trippier gli azzurri non lascino a prezzo di favore l’albanese alla Juventus.

