Trovato l’accordo per De Ligt alla Juventus, si parla di una cifra attorno ai 75 milioni di euro. Colpo eccezionale in difesa per i bianconeri.

Il classe 1999 ha dimostrato di valere e tanto nell’ultima Champions League. Centrale di personalità e fisico arricchisce il reparto arretrato a disposizione di Maurizio Sarri. Potrà sicuramente fare la differenza e magari rubare anche il posto a Leo Bonucci.

De Ligt alla Juventus, Calciomercato: oggi la firma!

Oggi dovrebbe essere il giorno della firma, anche se l’ufficialità non potrà arrivare prima di lunedì. Il centrale potrebbe aprire alla cessione di uno dei difensori presenti in rosa. Dubbio su Daniele Rugani e Leo Bonucci stesso.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK