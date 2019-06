Mattia Perin potrebbe andare al Siviglia con la Roma che sarebbe in un certo senso beffata dopo aver sognato il portierino bianconero a lungo.

Mattia è nel mirino del club spagnolo che secondo Calciomercato.com in Spagna è caldeggiato per un passaggio a 20 milioni di euro al club in questione. Un colpo molto importante voluto da Monchi che bene ha conosciuto il calciatore nel corso della sua avventura in Italia.

Perin al Siviglia? Calciomercato: Roma vicina alla beffa

Attenzione però perché i giallorossi potrebbero rilanciare e intanto Gigi Buffon aspetta per poter tornare a vestire la maglia della Juventus e chiudere così la sua carriera a Torino.

