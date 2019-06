Bonucci al Psg sembra essere uno dei colpi di calciomercato più straordinari di questa sessione. Il centrale bianconero è pronto a lasciare (nuovamente) la Vecchia Signora.

Il possibile arrivo di De Ligt ha fatto scattare il dilemma Bonucci in casa bianconera. Maurizio Sarri si troverà due grandi centrali difensivi come l’olandese e Chiellini, ma avrà anche bisogno di una coppia di centrali pronti a sopperire a qualsiasi problema dei titolari. Daniele Rugani è certo di restare, ma Bonucci?

Bonucci al Paris Saint Germain? Si decide in settimana

Secondo i colleghi di Sportmediaset, Il PSG vuole Bonucci. Il neo direttore sportivo dei parigini, Leonardo, vuol portarlo a Parigi cosi come fece due anni quando lo strappò alla Juventus per portarlo al Milan.

Ora ci riprova, avendo alle spalle la potenza finanziaria di Al Khelaifi. Il club parigino avrebbe già pronto un contratto a sette milioni di euro l’anno più bonus per il centrale che avrebbe un ruolo da leader. In settimana ci sarà un colloquio con Maurizio Sarri per poter capire quale sia la decisione migliore da prendere, sia per la Juventus, sia per Bonucci.

