Khedira lascia la Juventus, è questa la notizia di mercato che circola nelle ultime ore. Il croato non sembra rientrare nelle strategie tattiche di Sarri e potrebbe lasciare Torino.

Sul forte attaccante croato ci sarebbero diversi club stranieri, tra questi il Valencia, l’Atletico Madrid e il Tottenham. Ma anche in Italia, Mandzukic sembra avere parecchi estimatori. La Roma è tra questi, infatti, il club capitolino starebbe pensando di affidare all’attaccante bianconero il ruolo di centravanti vista la partenza di Dzeko.

Mandzukic lascia la Juventus. Colloquio con Sarri in settimana

Mario Mandzukic è stato sicuramente tra i giocatori simbolo della Juventus vincente di questi ultimi anni. L’attaccante croato è stato indispensabile per le idee tattiche di Massimiliano Allegri che ha potuto godere delle sue caratteristiche centravanti realizzitivo, ma anche e soprattutto della sua duttilità.

Adesso però con l’arrivo di Maurizio Sarri tutto sembra essere cambiato per lui che potrebbe essere lasciato libero di partire e trovare una nuova sistemazione per il futuro. Ci sarà un colloquio tra i due la prossima settimana ed insieme decideranno. La Roma, in Italia, sta per salutare Edin Dzeko e mister Fonseca avrebbe chiesto informazioni proprio sul croato. Possibile futuro in giallorosso per Mario?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK