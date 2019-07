Calciomercato Juventus, non solo Icardi per l’attacco

Il calciomercato Juventus ora si fionda sugli attaccanti con l’affare De Ligt ormai praticamente fatto. Nel mirino c’è Mauro Icardi ma non solo.

I bianconeri sono al lavoro per prendere un calciatore di assoluto livello che possa accompagnare Cristiano Ronaldo. Si parla molto di Federico Chiesa anche se c’è da dire che il calciatore della viola non è una prima punta e quindi renderebbe l’attacco meno forte di quello che vediamo ora.

C’è voglia di trasformare la rosa in vincente anche in Europa e per fare questo serve anche fisicità. Per questo oltre a Icardi nel mirino c’è anche la forza fisica di Romelu Lukaku, anche se non è da escludere che l’affare sia solo una manovra di disturbo proprio nei confronti della squadra meneghina.

