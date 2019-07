Kean sul mercato, Juventus: l’attaccante nel mirino dell’Ajax

Kean lascia la Juventus, è questo la clamorosa notizia che circola da qualche ora intorno al mondo bianconero. L’attaccante bianconero è nel mirino dell’Ajax.



Moise Kean potrebbe finire sul mercato e lasciare la Juventus. Questo è quello che si percepisce da alcune indiscrezioni che arrivano dal mercato estivo.

Kean lascia la Juventus e va all’Ajax

Maurizio Sarri cerca di fare il punto sulla rosa bianconera e già sta lavorando per migliorare ogni reparto. In difesa si aspetta De Ligt, a centrocampo si sogna Pogba, ma più realisticamente si pensa a Rabiot. In attacco dovrebbe andar via Mandzukic e a rischio sembra essere anche Kean.

L’attaccante dell’Under 21 è entrato nel mirino dell’Ajax, inoltre bisogna capire se Sarri vorrà puntare anche sul giovane attaccante, anche se, secondo indiscrezioni, gli olandesi sono pronti ad offrire una cifra importante per avere il giovane centravanti.

