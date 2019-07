Andrea Barzagli, a Coverciano la nuova vita: il suo futuro

La nuova vita di Andrea Barzagli riparte da Coverciano: il futuro dell’ex giocatore della Juventus, il cui contratto è scaduto quest’estate.

Il suo futuro riparte da qui, da dove tutto è iniziato: stiamo parlando di Coverciano. Il futuro di Andrea Barzagli è ancora tutto da scrivere, a metà strada tra calcio giocato e una nuova via per diventare allenatore.

Andrea Barzagli si è ritirato? La nuova vita del difensore

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le prossime settimane saranno decisive per capire che cosa vorrà fare della sua carriera professionale il roccioso ex difensore centrale bianconero.

Al momento una decisione non è ancora stata presa ma intanto il ragazzo si è presentato al raduno di Coverciano, dedicato a tutti i calciatori che in questo momento sono ancora senza contratto, cioè svincolati.

Tra tutti i corsi possibili, oltre chiaramente all’allenamento per ritornare in forma, c’è anche quello organizzato dall’Aic per conseguire il patentino Allenatori Uefa. Il suo futuro, insomma, potrebbe essere in panchina.

Francesco Bergamaschi

